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HaberlerKasımpaşa Haberleri Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"
26.07.2020 - 20:25 |

Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"

Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, sezonu güzel bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

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Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında şampiyon Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Fuat Çapa, sezonu güzel bir şekilde tamamladıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, son 12 haftada en çok puan toplayan takım olduklarını belirtti. 

Mücadelenin çok sıcak bir havada oynandığını anlatan Çapa, "Medipol Başakşehir'i şampiyonluklarından ötürü kutluyorum. Yönetimlerini, başkanlarını ve Okan hocayı özellikle tebrik etmek istiyorum. Biz iyileri hep dışarıda arıyoruz ama çok uzaklara gitmeye gerek yok. Başakşehir, istikrarın, vizyonun ve misyonun neler getirebileceğini net bir şekilde gösterdi. Son 3-4 sezonda son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi verdiler. İnandıklarıyla devam ettiler ve bu sezon şampiyonluğu elde ettiler. Gerçekten herkesin örnek alabilmesi gereken bir süreci gösterdiler." ifadelerini kullandı. 

Kasımpaşa ile sözleşmesinin bugün bittiğine aktaran Çapa, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Sözleşmemiz sezon sonuna kadardı, bugün itibarıyla bitti. Biz burada belirli bir takım inşa ettik ve oyun felsefesi yerleştirdik. Tercihimiz önce mutlaka Kasımpaşa olur ama bugüne kadar gelecek sezonla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kasımpaşa ile görüşmeden kimseyle görüşmeyeceğiz."

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Fuat Çapa: Sözleşmem bugün itibarıyla bitti

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