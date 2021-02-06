Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Fuat Çapa: Üzücü bir skor
06.02.2021 - 16:59 | | İSTANBUL (AA) -

Fuat Çapa: Üzücü bir skor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "İkinci devrede iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yazık oldu bizim adımıza. Üzücü bir skor oldu" dedi.

Fuat Çapa: Üzücü bir skor
ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, üzücü bir skorla mağlup olduklarını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor'un oynadığı futbolla Süper Lig'in sürpriz takımı olduğunu belirten Fuat Çapa, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Hatayspor, hücumu ligimizde en iyi oynayan takım. İlk devre 1-0 geriye düşene kadar maç dengeli geçti. Gereksiz yere topu geride tutarken yapmış olduğumuz bir hata bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ikinci devresinde daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Çapa, "Önde basarak ve risk alarak oynadık. Skoru 1-1'e getirdik. Bu sürede fazla pozisyona girdik. İstatistik olarak hiç kimse maçı 4-1 kaybettiğimize inanmaz. Ancak bu veriler bize bir şey kazandırmıyor. İkinci golde de kaptırdığımız topun ardından geriye düştük. Daha sonra risk aldık ancak Hatayspor hareketli oyuncularıyla bizim defanstaki dengesizliğimizi net bir şekilde değerlendirdi. Abartılı bir skorla 4-1 galip geldiler. İkinci devrede iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yazık oldu bizim adımıza. Üzücü bir skor oldu. Önümüzde 3 önemli maçımız var. Bu maçlara hazırlanacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fuat Çapa: Üzücü bir skor

 

    Georgina Rodríguez paylaştı! Ronaldo'ya gelen hediyeler...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş'ta Konya hazırlıkları tamam
      Beşiktaş'ta Konya hazırlıkları tamam
    2. Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!
      Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!
    3. MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...
      MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...
    4. Sergio Ramos en az 6 hafta yok!
      Sergio Ramos en az 6 hafta yok!
    5. Altay, Osman Özköylü ile anlaştı
      Altay, Osman Özköylü ile anlaştı
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fuat Çapa: Üzücü bir skor

    Fuat Çapa: Üzücü bir skor

    Ömer Erdoğan: "2. golden sonra maç çözüldü"

    Ömer Erdoğan: "2. golden sonra maç çözüldü"

    Son dakika haberleri - Başakşehir'de Giuliano bu hafta da penaltı kaçırdı

    Son dakika haberleri - Başakşehir'de Giuliano bu hafta da penaltı kaçırdı

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

    Fenerbahçe HDI Sigorta-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0  

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet