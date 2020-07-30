Fulham - Cardiff maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Josh Onomah ve Neeskens Kebano'nun golleriyle play-off yarı final ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanan Fulham, Premier Lig'e büyük bir adım attı. Daha çok topa sahip oldu, daha çok isabetli pas yaptı, daha çok korner kullanıp şut çekti, kısacası Cardiff City Stadı'nda galibiyeti daha çok hak ettiklerini söyleyebiliriz. Rövanş öncesi Ivan Cavaleiro'nun sakatlığı devam ediyor. Normal sezonu 26 golle kapatan ama ilk maçta oynamayan Aleksandar Mitrovic'in, skor avantajı da hesaba katılıp riske edilmesi beklenmiyor. TD Scott Parker, ilk maçta etkisiz ama alternatifsiz olan Bobby De Cordova-Reid ile devam edecek.

Evinde 2-0 kaybedip büyük bir avantajı yitiren Cardiff'te, TD Neil Harris ise oldukça iddialı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. "Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve ilk maçtaki skoru geri çevirmenin zor olacağını da farkındayız. 33 yıllık play-off tarihinde ilk maçı 2 farkla kaybedip adını play-off finaline yazdıran herhangi bir takım olmaması değişik bir rekor ancak rekorlar kırılmak içindir ve biz bu rekoru kıracağız..." açıklamasında bulundu. Çok uzun süredir sakat olan sol bek Greg Cunningham ve forvet alternatiflerinden Isaac Vassell'in eksikleri devam ediyor. Gol umudu Robert Glatzel'in durumu karşılaşma öncesi netleşecek, yetişmezse ilk maçta yedek bekleyen Callum Paterson'ı ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fulham'ın son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Cardiff'in son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasındaki son 4 maç "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Championship Play-off yarı final ikinci maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fulham Kazanır" oldu! %44'lük kesim ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Fulham'dan rövanşta da galibiyet bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ESAT SOYDABİRCAN NE DİYOR?

Fulham ilk maçında deplasmanda gol yemeden iki farklı kazandı. Cardiff için hayal kırıklığı oldu. Bu kez deplasmandalar ve final için şansları olduğunu düşünmüyorum. Ev sahibi kazaranak adını finale yazdırır.