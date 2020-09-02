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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Fulham, Scott Parker'la 'devam' dedi!
02.09.2020 - 22:26 | | İSTANBUL (AA) -

Fulham, Scott Parker'la 'devam' dedi!

Premier Lig ekibinde teknik direktör Scott Parker'ın sözleşmesi uzatıldı.

Fulham, Scott Parker'la 'devam' dedi!
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İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, teknik direktör Scott Parker ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fulham Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Parker ile 2023 yılına kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Scott Parker, futbolculuk kariyerini noktaladığı Fulham'da geçen yıl teknik direktörlüğe başlamıştı. Parker yönetimindeki Fulham, geçen sezon İngiltere Championship play-off finalinde Brentford'u 2-1 yenerek Premier Lig'e yükselmişti.

 

Fulham, Scott Parkerla devam dedi

 

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