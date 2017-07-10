Furkan Korkmaz’dan Spurs'e 12 sayı!

NBA‘de Yaz Ligi heyecanı devam ederken, Philadelphia Sixers, San Antonio Spurs’a 101-95 mağlup oldu. Bu maçta Philadelphia’da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, iyi performans sergileyerek, Spurs’e karşı 12 sayı, 4 ribaund ve 1 asist ile mücadele etti. Milli basketbolcu, 14 sayı ile oynayan Aaron Harrison’dan sonra takımda en skorer ikinci oyuncu oldu.