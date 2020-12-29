Furkan Korkmaz, en az iki hafta yok!

Philadelphia 76ers, milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın sol addüktör kası gerginliği yüzünden en az iki hafta kaçıracağını duyurdu.

Furkan geçtiğimiz sezon maç başına 9.8 sayıyla kariyerinin en yüksek noktasına erişmiş ve %40.2 üçlük atarak bu alanda takımda dördüncü olmuştu.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sixers'ın ilk üç maçında ortalama 6.0 sayı ile oynuyor.

Çaylak Tyrese Maxey ve forvet Terrance Ferguson'ın, Korkmaz'ın yokluğunda dakikalarını paylaşacakları tahmin ediliyor.