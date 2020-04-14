Furkan Korkmaz: "Her gün seyirciyi arkama aldığımı hissediyorum"

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Uzun zamandır çembere top atmadığını ve evde idman yapmanın zor olduğunu belirten milli basketbolcu, “Öncelikle herkesin fedakârlıkta bulunması ve salgını atlatmamız gerekiyor. Her şey normale döndüğünde bir iki günde ritim yakalamak mümkün olmayacak. Yeni sezon başlangıcı gibi olacak” diye konuştu

Philadelphia 76’ers forması altında gösterdiği performans ile NBA’e damga vuran ve gururumuz olan milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz, salgın nedeniyle verilen arada günlerinin nasıl geçtiğini Milliyet’e anlattı.

Kovid-19 salgını için “Bu işin ciddiyetini kavramamız gerekiyor. Bu bireysel bir konu değil. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz” diyerek ‘Evde Kal’ çağrısı yapan Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu kadar uzun süre evde kalmaya alışkın değiliz. Yazın bile bu kadar iznimiz olmuyordu maçlardan dolayı. Salgın için verilen ara ilk başlarda tabii ki hepimiz için zor geçti. Kendinize aktivite bulduğunuzda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. 12 Mart’tan bu yana evdeyim. Film ve dizi izliyorum. Bir de FIFA oynuyorum. Açıkçası NBA oynamayı çok bilmiyorum. Basketbola başlamadan önce çocukluğumda hep futbol oynardım. Bu kadar basketbolun içinde olunca da evde futbol oyunu oynamak daha çekici geliyor.”



‘Sezon iyi geçti’

NBA’de sezonun devamının neler getireceğini de anlatan Furkan Korkmaz, “Her şey normale döndüğünde bir iki günde ritim yakalamak mümkün olmayacak. Yeni sezon başlangıcı gibi olacak. Bu daha sağlıklı başlamamıza yardımcı olacaktır. Verilecek süre önemli. 12 Mart’tan bu yana çembere top atmadım” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak bu sezonun kendisi için nasıl geçtiğini anlatan milli basketbolcu, “Benim için kötü geçtiğini söyleyemem. Kendi adıma beklentileri karşıladım. NBA oyuncusu gibi oynadığım sezon bu sezon oldu gerçekten. Mental güce çok inanıyorum. Antrenman yapmak önemli. Ancak mental kısım da bir o kadar önemli. NBA’de basketbol hızlı oynanıyor. 10 saniyede bir şut atılıyor. Üzülmeniz bir şey ifade etmiyor. Bir sonraki şuta odaklanmanız gerekiyor. Çoğu oyuncuya baktığınız zaman hep özgüvenli oyuncular. Benim için de özgüven temel kriter. Her gün seyirciyi de arkama aldığımı hissediyorum” dedi.

‘Daha şanslıyız’

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve herkesin bu dönemde fedakârlık yapması gerektiğini vurgulayan yıldız basketbolcu dikkat çağrısında bulundu. Kendisini diğer insanlara göre daha şanslı hissettiğini belirten Furkan Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte hepimizin dikkatli olması lazım. İşe gitmek zorunda olan insanlar var. Biz bu açıdan biraz daha şanslıyız. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Herkes bir yerlerde sınavdan geçiyor. Bu işin ciddiyetini daha fazla kavramamız gerekiyor. Aslında işin ne kadar ciddi olduğunu kavramamız için vaka sayılarına ve hayatını kaybedenlerin sayısına bakmamız yeterli. Bu bireysel bir konu değil. Herkesin dikkat etmesi gereken bir konu. Sağlık her şeyden önemli.”

‘Annemin dedikleri doğruymuş’

Furkan Korkmaz evde geçirdiği dönemde annesinin geçmiş dönemdeki sözlerinin aklına geldiğini de ifade etti. Evde kaldığı en uzun dönem olduğunun altını çizen milli basketbolcu, “Kulüp yemek yolluyor. Antrenman ekipmanları yolluyor. Kendi kendinize bakmanız sizi olgunlaştırıyor. Kendi antrenman saatinizi, uyku düzeninizi belirlemeniz gerekiyor. Olabildiğince evde bu profesyonelliği devam ettirmeniz gerekiyor. Evde durdukça ev işi çıkıyor. Annem eskiden hep derdi ‘Ev yine kirlendi’ diye. Haklıymış. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kendinizi disipline etmeniz gerekiyor. Ancak ne zaman maç yapacağımı bilmeden antrenman yapmak zor” diye konuştu.

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