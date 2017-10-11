Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Furkan Korkmaz İngiltere'de maça çıkıyor!
11.10.2017 - 16:23 | | AA

Furkan Korkmaz İngiltere'de maça çıkıyor!

NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki sezon karşılaşması, 11 Ocak 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

Furkan Korkmaz İngiltere'de maça çıkıyor!
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki sezon karşılaşması, 11 Ocak 2018'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasında 18 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmayla başlayacak NBA'de 2017-18 sezonunun programı, netleşmeye başladı.

NBA'in uluslararası arenada tanıtımı için yapılan ülke dışı karşılaşmalarından Londra ayağında, bu sezon kadrosunu 20 yaşındaki milli oyuncu Furkan Korkmaz ile güçlendiren Philadelphia 76ers ile Boston Celtics, 11 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.

Londra'da oynanacak sekizinci normal sezon NBA karşılaşmasının biletleri, 20 Ekim Cuma günü satışa çıkacak.

Karşılaşma, Celtics'in, 2007 yılında Minnesota Timberwolves'a karşı sezon öncesi yaptığı hazırlık maçından sonra Londra'daki ikinci müsabakası olacak. 2013 yılında Oklahoma City Thunders ile Manchester'da hazırlık maçına çıkan Sixers ise Londra'ya ilk kez gelecek.

Furkan, takımının dün yine Boston Celtics'e 113-96 yenildiği hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynamıştı.

Borussia Dortmund yeni sezon formasını tanıttı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
    Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
  2. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
  3. CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
  4. Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor
    Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor
  5. Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti
    Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor  

Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız

Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız

Sıradaki Haber