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26.10.2017 - 21:14 | | AA

Furkan Korkmaz, NBA Gelişim Ligi'ne gönderildi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers'a gönderildi.

Furkan Korkmaz, NBA Gelişim Ligi'ne gönderildi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers'a gönderildi.

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz'ın NBA Gelişim Ligi'nde mücadele eden Delaware 87ers'a gönderildiği bildirildi.

NBA yeni sezonunda Philadelphia 76ers'ta forma şansı bulamayan milli basketbolcu, takımıyla yaz liginde boy göstermişti.

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