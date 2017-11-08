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08.11.2017 - 21:52 | | İSTANBUL (AA)

Furkan Korkmaz yeniden Philadelphia 76ers'ta!

NBA takımlarından Philadelphia 76ers, 2 hafta önce NBA Gelişim Ligi'ndeki Delaware 87ers'a gönderdiği Furkan Korkmaz'ı geri çağırdı.

Furkan Korkmaz yeniden Philadelphia 76ers'ta!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'tan NBA Gelişim Ligi'ndeki Delaware 87ers'a gönderilen Furkan Korkmaz, yeniden Philadelphia ekibinin kadrosuna dahil edildi.

Philadelphia 76ers'tan yapılan açıklamada, Furkan Korkmaz'ın, NBA Gelişim Ligi'nde mücadele eden Delaware 87ers'tan geri çağrıldığı bildirildi.

NBA yeni sezonunda Philadelphia 76ers'ta forma şansı bulamayan milli basketbolcu, takımıyla yaz liginde boy göstermiş, 2 hafta önce ise Philadelphia ekibinin alt takımı olan Delaware 87ers'a gönderilmişti.




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