Furkan Korkmaz'dan yeni kariyer rekoru

AmericanAirlines Arena'da oynanan karşılaşmada Furkan Korkmaz 23 dakikada (3/3 serbest atış, 3/6 üç sayı, 2/3 iki sayı) 16 sayı, 4 ribaund, 1 top çalmayla oynadı.

Joel Embiid 35 sayı, 18 ribaund ile double-double yaparak galibiyette bayrolü oynarken, JJ Redick 25 sayıyla ona eşlik etti.

Heat'te Goran Dragic 22 sayı kaydetti. Hassan Whiteside 13 sayı attı ve 11 ribaund aldı.

Warriors uzatmalarda kaybetti

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Clippers, normal süresi 106-106 eşitlikle sona eren karşılaşmada konuk ettiği son şampiyon Golden State Warriors'ı uzatmalarda 121-116 yendi.

Bu sezon 8. maçını kazanan Clippers'ta Lou Williams 25 sayı ve 6 asist, Montrezl Harrell 23 sayı ve 8 ribaunt, Tobias Harris ise 17 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 3. maçını kaybeden lider Warriors'ta Kevin Durant 33 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson'ın 31 sayı kaydettiği Warriors'ta all-star Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Orlando Magic: 117-109

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 110-126

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 98-103

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 88-96

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 120-113

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 118-101

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-99

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-116