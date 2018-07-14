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14.07.2018 - 02:30 |

Futbol bayramı

Dünya Kupası'nın flaş ekibi Hırvatistan, ülke halinde büyük bir kenetlenme yaşıyor, her anlamda yükselişe geçiyor.

Futbol bayramı
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CELAL UMUT EREN

Dev turnuvada finale kadar yürüyen ve ilk kez böylesi bir başarı yakalayarak tarih yazan Hırvatlar, hem ekonomik hem de sportif anlamda coşuyor, büyük bir hikaye yazıyor.

2018 Dünya Kupası’nda adeta Hırvatistan fırtınası esiyor. İngiltere’yi yarı finalde eleyen Hırvatlar, finale kalarak tarihi bir başarı elde etti.

İlk kez final bileti alarak büyük bir mutluluk yaşayan Balkan ülkesi, hem ekonomik hem de sportif anlamda dev bir atılım yaptı. Rusya’daki kupada mücadele eden takımlarıyla gurur duyan Hırvatlar, ülke ekonomisine ciddi bir katkı verdi. Hırvat basınında yansıyan rakamlarda, Dünya Kupası başladığından bu yana 13 milyar kunalık yani 1 milyar 757 milyon euroluk bir gelir artışı olduğu belirtildi. Bu artışın yaşanmasında başta başkent Zagreb olmak üzere tüm şehirlerdeki kupa hareketliliği olduğu yazıldı. Taraftar ürünleri, forma satışları, hediyelik eşyalar, maç günü harcanan paralar, yiyecek-içecek gelirleriyle dikkat çeken bir katkı olduğu vurgulandı. Bunun yanında Hırvatistan Milli Takımı’nın oynadığı günlerde Zagreb’teki kafeterya ve lokantalarda yüzde 20’lik bir gelir artışı yakalandığı bildirildi.

Reyting rekoru
Ayrıca Hırvatistan’da maç izlenme oranları da reyting rekorları kırıyor. Buna göre, Hırvatistan’ın yarı finalde İngiltere’yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 2 milyon 50 bin kişi tarafından izlendiği dile getirildi. 4.1 milyon nüfuslu Hırvatistan’da ülkenin nüfusunun yarısından fazlasının tarihi yarı final maçını izlediği ve ülkede gelmiş geçmiş en önemli reyting rekorunun elde edildiği kaydedildi.

Büyük destek

Hırvatistan Milli Takımı’nın büyük başarısı devlet katında da büyük destek görüyor. Başta Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç hem Rusya’daki maçları formasıyla izledi hem de ülke genelinde takıma destek için yardımlarda bulundu. NATO toplantısında olmasına rağmen İngiltere maçını izleyen Cumhurbaşkanı Kitaroviç, final karşılaşmasında tribünde olacak.
Ayrıca son kabine toplantılarında bakanların Hırvatistan futbolcularının formalarıyla boy göstermesi büyük alkış topladı.
Dinamo Zagreb gücü!
Dünya Kupası’nda finale kalarak ülke tarihine geçen Hırvatistan Milli Takımı’nda Dinamo Zagreb etkisi dikkat çekiyor. Ülkenin önde gelen futbol takımlarından olan Dinamo Zagreb’ten yetişen yıldızların Rusya’daki kupada Hırvatistan formasıyla verdiği katkı öne çıkıyor.
Buna göre şu anda ilk 11’in de kilit isimlerinden olan; Luka Modric, Vrsaljko, Domagoj Vida, Brozovic, Mandjukic, Badelj, Corluka, Jedvaj, Kovacic, Pivaric ve Pjaca gibi isimlerin şu anda Milli Takım formasına verdiği katkı büyük alkış topladı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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