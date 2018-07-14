Futbol bayramı

CELAL UMUT EREN

Dev turnuvada finale kadar yürüyen ve ilk kez böylesi bir başarı yakalayarak tarih yazan Hırvatlar, hem ekonomik hem de sportif anlamda coşuyor, büyük bir hikaye yazıyor.

2018 Dünya Kupası’nda adeta Hırvatistan fırtınası esiyor. İngiltere’yi yarı finalde eleyen Hırvatlar, finale kalarak tarihi bir başarı elde etti.

İlk kez final bileti alarak büyük bir mutluluk yaşayan Balkan ülkesi, hem ekonomik hem de sportif anlamda dev bir atılım yaptı. Rusya’daki kupada mücadele eden takımlarıyla gurur duyan Hırvatlar, ülke ekonomisine ciddi bir katkı verdi. Hırvat basınında yansıyan rakamlarda, Dünya Kupası başladığından bu yana 13 milyar kunalık yani 1 milyar 757 milyon euroluk bir gelir artışı olduğu belirtildi. Bu artışın yaşanmasında başta başkent Zagreb olmak üzere tüm şehirlerdeki kupa hareketliliği olduğu yazıldı. Taraftar ürünleri, forma satışları, hediyelik eşyalar, maç günü harcanan paralar, yiyecek-içecek gelirleriyle dikkat çeken bir katkı olduğu vurgulandı. Bunun yanında Hırvatistan Milli Takımı’nın oynadığı günlerde Zagreb’teki kafeterya ve lokantalarda yüzde 20’lik bir gelir artışı yakalandığı bildirildi.

Reyting rekoru

Ayrıca Hırvatistan’da maç izlenme oranları da reyting rekorları kırıyor. Buna göre, Hırvatistan’ın yarı finalde İngiltere’yi 2-1 yendiği karşılaşmanın 2 milyon 50 bin kişi tarafından izlendiği dile getirildi. 4.1 milyon nüfuslu Hırvatistan’da ülkenin nüfusunun yarısından fazlasının tarihi yarı final maçını izlediği ve ülkede gelmiş geçmiş en önemli reyting rekorunun elde edildiği kaydedildi.

Büyük destek



Hırvatistan Milli Takımı’nın büyük başarısı devlet katında da büyük destek görüyor. Başta Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç hem Rusya’daki maçları formasıyla izledi hem de ülke genelinde takıma destek için yardımlarda bulundu. NATO toplantısında olmasına rağmen İngiltere maçını izleyen Cumhurbaşkanı Kitaroviç, final karşılaşmasında tribünde olacak.

Ayrıca son kabine toplantılarında bakanların Hırvatistan futbolcularının formalarıyla boy göstermesi büyük alkış topladı.