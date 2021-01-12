Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, Oğulcan Çağlayan ile ilgili olarak, "UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok" dedi. Öte yandan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.