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Düsseldorf, Kenan Karaman için fiyat belirledi: 650 bin Euro
Düsseldorf, Kenan Karaman için fiyat belirledi: 650 bin Euro
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
Son dakika haberleri | Olay sözler: 'Sumudica mesleki anlamda intihar etti'
Son dakika haberleri | Olay sözler: 'Sumudica mesleki anlamda intihar etti'
Son dakika transfer haberleri: Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'den bir bomba daha! Brezilyalı forvet bitiyor...
Son dakika transfer haberleri: Mesut Özil'in ardından Fenerbahçe'den bir bomba daha! Brezilyalı forvet bitiyor...
Son dakika | Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken yeni golcü resmen...
Son dakika | Beşiktaş'tan ters köşe! Mandzukic derken yeni golcü resmen...
Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor
Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor
Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor
Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Medipol Başakşehir, kupada tur peşinde
Medipol Başakşehir, kupada tur peşinde
Son dakika - Falcao Galatasaray yönetimine ayrılık için şart koştu!
Son dakika - Falcao Galatasaray yönetimine ayrılık için şart koştu!
Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçı saat kaçta hangi kanalda?
Son dakika | Süper Lig'de zirve karıştı! İşte 18. haftanın sonuçları ve puan durumu...
Son dakika | Süper Lig'de zirve karıştı! İşte 18. haftanın sonuçları ve puan durumu...
Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Son dakika | Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı
Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi
Son dakika - Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi
Son dakika - Böyle açıkladı! 'Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Pelkas...'
Son dakika - Böyle açıkladı! 'Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelince Pelkas...'
Son dakika - Mesut Özilin Fenerbahçe cevapları dünyada yankı buldu

Son dakika - Mesut Özil'in Fenerbahçe cevapları dünyada yankı buldu!

Son dakika - Galatasarayın kupadaki rakibi Malatya

Son dakika - Galatasaray'ın kupadaki rakibi Malatya!

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu Oğulcan Çağlayan...

Son dakika - Galatasaray cezadan ucuz kurtuldu! Oğulcan Çağlayan...

Trabzonspor’da transferde hareketli günler Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Trabzonspor’da transferde hareketli günler! Hedef Enzo Perez ile Ahmed Kutucu..

Son dakika - Fenerbahçede Erol Bulut, hocasını geçti

Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut, hocasını geçti

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’

Son dakika - Sergen Yalçın: ‘Hatalarımızdan ders alarak buraya geldik’

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Hatay deplasmanında savunmada zaman zaman problem yaşadıklarının altını çizdi, “Bu yarışta puan kaybetmek de var. Biz geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik” dedi.

Marius Sumudica: "İhanete uğramış hissettim"

Marius Sumudica: "İhanete uğramış hissettim"

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Marius Sumudica karar ile ilgili konuştu. Rumen çalıştırıcı, "İhanete uğramış hissettim" dedi.

Juventus'ta Paulo Dybala şoku!

Juventus'ta Paulo Dybala şoku!

Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Her an bırakmaya hazırız"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Her an bırakmaya hazırız"

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin yeni bir yönetim çıkana kadar göreve devam edeceklerini açıkladı.

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Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

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Son dakika - Erman Özgür her şeyi anlattı! Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Gökhan Töre, Fatih Terim...

Son dakika - Erman Özgür her şeyi anlattı! Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Gökhan Töre, Fatih Terim...

İşte Futbol dünyasının 2021 yılbaşı paylaşımları!

İşte Futbol dünyasının 2021 yılbaşı paylaşımları!

Paylaşımları ele verdi! Ünlü futbolcuların kaçamağı...

Paylaşımları ele verdi! Ünlü futbolcuların kaçamağı...

İngiltere'yi karıştıran pozlar! İki futbolcunun çıplak fotoğrafı sızdı...

İngiltere'yi karıştıran pozlar! İki futbolcunun çıplak fotoğrafı sızdı...

Denizlispor-Alanyaspor karşılaşmasından kareler...

Denizlispor-Alanyaspor karşılaşmasından kareler...

Son dakika | Menajer Batur Altıparmak Skorer'e açıkladı! İrfan Can Kahveci...

Son dakika | Menajer Batur Altıparmak Skorer'e açıkladı! İrfan Can Kahveci...

Son Dakika | Erkut Söğüt, Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu! Transfer için ilk kez konuştu...

Son Dakika | Erkut Söğüt, Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu! Transfer için ilk kez konuştu...

Türkiye Kupası'nın yıldızı Batuhan Kör'ü manşetlere taşıdılar! Yakından takip ediliyordu...

Türkiye Kupası'nın yıldızı Batuhan Kör'ü manşetlere taşıdılar! Yakından takip ediliyordu...

Son Dakika | Mehmet Ekici bombası! Fenerbahçe'den sonra transfer 'tamam' derken yine hüsran...

Son Dakika | Mehmet Ekici bombası! Fenerbahçe'den sonra transfer 'tamam' derken yine hüsran...

Son dakika - Elle oynama kuralı değişiyor! Açıklandı...

Son dakika - Elle oynama kuralı değişiyor! Açıklandı...

Son dakika haberler: Tüm dünya bunu konuşuyor! 'Araplara ölüm' sloganları attılar, baskına gittiler...

Son dakika haberler: Tüm dünya bunu konuşuyor! 'Araplara ölüm' sloganları attılar, baskına gittiler...

Futbolda 2020 yılının en çok kazananları belli oldu! Çılgın rakam...

Futbolda 2020 yılının en çok kazananları belli oldu! Çılgın rakam...

Son Dakika | Performansıyla Fatih Terim'in dikkatini çekti! Transfer döneminde...

Son Dakika | Performansıyla Fatih Terim'in dikkatini çekti! Transfer döneminde...

Son dakika - Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevindiren haber! Görüntü geldi...

Son dakika - Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan sevindiren haber! Görüntü geldi...

Son Dakika | Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi! Yoğun bakıma alınmıştı...

Son Dakika | Yılmaz Vural'dan sevindiren haber geldi! Yoğun bakıma alınmıştı...

Son dakika - Türk futbolcular Avrupa'da fırtına gibi! Tarihe geçtiler...

Son dakika - Türk futbolcular Avrupa'da fırtına gibi! Tarihe geçtiler...

Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlığı!

Trabzonspor'da Antalyaspor hazırlığı!

Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mesut Bakkal: "Maçın skoru bu değildi"

Mesut Bakkal: "Maçın skoru bu değildi"

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!

Son dakika - Belhanda'dan ırkçılık tepkisi!

Galatasaraylı yıldız Belhanda, sosyal medyadan kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunan bir kişiye tepki gösterdi.

Son dakika - Fuat Çapa'dan Aytaç Kara açıklaması!

Son dakika - Fuat Çapa'dan Aytaç Kara açıklaması!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadığı maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını vurguladı.  Çapa, Galatasaray ile adı sıkça anılan Aytaç Kara ile ilgili soruya cevap verdi.

Gençlerbirliği, Emrah Atasoy ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Emrah Atasoy ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kulübün genel müdürü Emrah Atasoy ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kayserispor, Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

Kayserispor, Dan Petrescu için imza töreni düzenledi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 1,5+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi.

Eski Bursa Başkanı Ali Ay'dan iddialara yanıt

Eski Bursa Başkanı Ali Ay'dan iddialara yanıt

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski kulüp başkanlarından Ali Ay, kendisiyle ilgili iddialara ilişkin, "Görev süremin ardından Bursaspor Kulübünden söz konusu iddia edilen temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. " dedi.

Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti

Premier Lig'de koronavirüs nedeniyle maç programları değişti

Aston Villa'da oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'in maç programında değişiklikler yapıldı.

Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika - Fenerbahçe Beko'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Fenerbahçe, erkek basketbol takımında bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan Karim Hafez'in cezasına indirim

Tahkim Kurulu'ndan Karim Hafez'in cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

Son dakika - Galatasaray'dan ilk imza! transfer 4 milyona bitti

Son dakika - Galatasaray'dan ilk imza! transfer 4 milyona bitti

Galatasaray Süper Lig'de zirve yarışı için mücadele ederken bir yandan transferde operasyon için düğmeye bastı. Gençlerbirliği maçı sonrası Fatih Terim listeyi açıkladı. Gözler listedeki isimlere çevrilirken yıldız futbolcu ile mutlu sona ulaşıldı.

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı!

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı!

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen futbolcusu Sol Bamba kansere yakalandı. Kulübü Cardiff City yaptığı açıklamada tedaviye başlandığını duyurdu

FUTBOL HABERLERİ

Son Dakika - Mesut Özil: "Sadece Fenerbahçe'ye giderim"
Son Dakika - Mesut Özil: "Sadece Fenerbahçe'ye giderim"Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Mesut Özil'in Fenerbahçe ile ilgili cevapları büyük ilgi gördü. İşte o diyaloglar...
Son dakika - Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı!
Son dakika - Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı!Göztepe, Anderlecht'in Avusturyalı oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, rakım bizi bozdu"
Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, rakım bizi bozdu"Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!
Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!Başakşehir, Milan'dan Leonardo Duarte'yi satın alma opsiyonuyla birlikte 1,5 yıllığına kiraladı.
Galatasaray kafilesi Malatya'da
Galatasaray kafilesi Malatya'daZiraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Malatya'ya ulaştı.
Son dakika - Fenerbahçe'de tepki çığ gibi büyüyor!
Son dakika - Fenerbahçe'de tepki çığ gibi büyüyor!Fenerbahçe, Erzurumspor'u 3-0 ile mağlup ederken zirve yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın öncesinde ve sonrasında Fenerbahçe takımından yayıncı kuruluşa tepki geldi. İşte yaşananlar...
Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"
Mustafa Cengiz: "Ali Koç, sen haddini bileceksin"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Cengiz, Oğulcan Çağlayan ile ilgili olarak, "UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok" dedi. Öte yandan Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi.
Ömer Düzgün: "İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum"
Ömer Düzgün: "İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum"Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün, Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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