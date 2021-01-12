Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Hatay deplasmanında savunmada zaman zaman problem yaşadıklarının altını çizdi, “Bu yarışta puan kaybetmek de var. Biz geçmişteki hatalarımızdan çıkardığımız derslerle buralara geldik” dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran Marius Sumudica karar ile ilgili konuştu. Rumen çalıştırıcı, "İhanete uğramış hissettim" dedi.
Juventus’un Arjantinli yıldız oyuncusu Paulo Dybala’nın bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin yeni bir yönetim çıkana kadar göreve devam edeceklerini açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.
Trabzonspor Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.
Galatasaraylı yıldız Belhanda, sosyal medyadan kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunan bir kişiye tepki gösterdi.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadığı maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını vurguladı. Çapa, Galatasaray ile adı sıkça anılan Aytaç Kara ile ilgili soruya cevap verdi.
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, kulübün genel müdürü Emrah Atasoy ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, 1,5+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un eski kulüp başkanlarından Ali Ay, kendisiyle ilgili iddialara ilişkin, "Görev süremin ardından Bursaspor Kulübünden söz konusu iddia edilen temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. " dedi.
Aston Villa'da oyuncular ve teknik ekipte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'in maç programında değişiklikler yapıldı.
Fenerbahçe, erkek basketbol takımında bir kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Mısırlı futbolcusu Karim Hafez'in 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.
Galatasaray Süper Lig'de zirve yarışı için mücadele ederken bir yandan transferde operasyon için düğmeye bastı. Gençlerbirliği maçı sonrası Fatih Terim listeyi açıkladı. Gözler listedeki isimlere çevrilirken yıldız futbolcu ile mutlu sona ulaşıldı.
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen futbolcusu Sol Bamba kansere yakalandı. Kulübü Cardiff City yaptığı açıklamada tedaviye başlandığını duyurdu
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