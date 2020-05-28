Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak
28.05.2020 - 14:07 | | AA

Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak

2019-2020 futbol sezonu tescil edilen Belçika'da kupa finalinin 1 Ağustos'ta seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Futbol ligi tescil edilen Belçika'da kupa finali oynanacak
ABONE OL

Belçika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kupa finalinin, şampiyon ilan edilen Club Brugge ile Antwerp arasında başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadyumu'nda 1 Ağustos'ta oynanacağı duyuruldu.

Karşılaşmanın seyircisiz oynanacağı belirtildi.

Belçika'da gelecek sezonun ise ağustos ayında başlaması planlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Mayıs'ta Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tamamlanamadan tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edildiği açıklanmıştı.

Futbol ligi tescil edilen Belçikada kupa finali oynanacak

Andrés Iniesta'nın İlk Milli Takım Maçı

    Barcelona çalışmalarını sürdürüyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Macaristan'da hükümet seyircili maçlara izin verdi

    Macaristan'da hükümet seyircili maçlara izin verdi

    Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

    Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

    Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması...

    Fenerbahçe'den Orhan Ak açıklaması...

    Beşiktaş Başkanı Çebi'nin karantinası bitiyor

    Beşiktaş Başkanı Çebi'nin karantinası bitiyor

    Sıradaki Haber