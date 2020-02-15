Futbol maçında duygusal görüntüler: “Abi anlatırmısın” dedi, polis göz oldu, spiker oldu

Ferit ZENGİN

Maçı izlemek için stadda bulunan bir futbolseverin, kendi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, maçı seyretmek için stadda bulunan ama bir vatandaşa bir polis memurunun maçı anlatması anları yer aldı.

Maçı seyretmek üzere 2 meslektaşıyla birlikte tribünde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Emre Bedir, görevli bir şahıs tarafından yanlarına getirilip oturtulan ama vatandaşı “abi maçı anlatırmısın” ricasıyla adeta spiker kesildi.

Saha da gördüğü mücadeleyi bir spiker anlatımıyla yanındaki görme özürlü vatandaşa anlatan polis memuru Bedir’in anlatımıyla, zaman zaman heyecana kapılan görme özürlü vatandaşın yerinden fırladığı anlarda görüntülere yansıdı.

Maç sonunda kendisine adeta göz olup spikerlik yapan polis memuru Bedir’e teşekkür ederek bir stad görevlisinin yardımıyla staddan ayrıldığı öğrenilen görme özürlü vatandaşın bu heyecanlı maç izlemesi ve polis memurunun ona göz olup maçı anlatması ise sosyal medyada gecenin en çok konuşulup paylaşılan konusu oldu.