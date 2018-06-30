Futbol mevsimi!

CELAL UMUT EREN - HABER ANALİZ

2018 Dünya Kupası’nda 8 grupta 32 takım yarıştı. İkinci tura geçen 16 takım final yolunda heyecanını bırakmadı, birbirinden keyifli maçlar oynandı. Son şampiyon Almanya dışında favoriler hedeflerinden kopmazken, ilginç istatistikler yakalandı.

Rusya’nın düzenlediği 2018 Dünya Kupası’nda grup aşaması tamamlandı. 8 grupta 32 takımın mücadelesiyle başlayan dev turnuvada son 16 turu bugün start alacak. İkinci tur aşamasına kalan takımlar final yolunda heyecana devam edecek.

Son şampiyon Almanya dışında favoriler hedeflerinden kopmazken, birbirinden keyifli maçlar oynandı. Özellikle ilklerin ve rekorların yaşandığı grup etabında tarihe geçen anlar yaşandı.

Rusya’daki heyecan kasırgasında unutulmazlar arasına giren kupa notları ve OPTA’nın hazırladığı istatistikler şöyle:

- 1982’deki turnuvadan bu yana Dünya Kupası’nda ilk kez hiçbir Afrika ülkesi gruptan çıkamadı (Senegal, Nijerya, Mısır, Fas, Tunus)

- Panama-Tunus maçında Yassine Meriah’ın attığı gol, Dünya Kupası tarihinde oyuncuların kendi kalelerine attığı 50. gol oldu.

- Brezilya, Dünya Kupası ilk turunda 1970’den bu yana 13 turnuvada üst üste gruptan çıkmayı başardı ve bunu başaran tek takım oldu.

- İsviçre’de Yann Sommer, Dünya Kupası’nda kendi kalesine gol atan üçüncü kaleci oldu; daha önce 1998’de Zubizarreta ve 2014’te Noel Valladares kendi kalelerine gol atmışlardı.

- Kosta Rika’lı Kendall Waston’un İsviçre karşısında bulduğu golle beraber 2018 Dünya Kupası’na katılan 32 takımın tamamı gol attı.

Duraklamada 13 gol

- Güney Kore, 1966’dan bu yana en düşük topa sahip olma oranı ile Dünya Kupası’nda maç kazanan takım oldu (Yüzde 26-Almanya maçı).

- Almanya, Dünya Kupası’nda grup aşamasında elenen üst üste 4. son şampiyon oldu; 2002’de Fransa, 2014’te İspanya ve 2010’da İtalya.

- 2018 Dünya Kupası’nda ilk grup maçını kaybedip ikinci tura çıkmayı başaran tek ülke Kolombiya.

- 2018 Dünya Kupası’nda grup maçlarında duraklama dakikalarında 13 gol oldu. 2014’teki turnuvanın tamamında 12 gol atılmıştı.

- Lionel Messi, Diego Maradona’yı (105) geride bırakarak 1966’dan bu yana Dünya Kupası’nda en fazla çalım atan oyuncu oldu (107).

- Arjantin’in Nijerya karşısında sahaya sürdüğü ilk 11 (30 yıl 189 gün), takım tarihinin bir Dünya Kupası maçındaki en yaşlı ilk 11’i oldu.

Muslera gol yemedi

- Fernando Muslera, oynadığı üç grup maçında da gol yemedi. Turnuva tarihinde bunu iki kez başaran tek kaleci Muslera (2010 ve 2018).

- Mısırlı kaleci Essam El-Hadary, Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en yaşlı oyuncu oldu (45 yıl 161 gün).

- Tunus’lu Fakhreddine Ben Youssef’in Panama maçında 1-1’i sağladığı gol, Dünya Kupası tarihinin 2500. golü olarak kayıtlara geçti.

- Son şampiyon Almanya, 1938’ten tam 80 sene sonra ilk kez grup aşamasında kupaya veda etti.

46 maçta 118 gol

Rusya’daki Dünya Kupası’nda 46 grup maçı oynandı. 8 grupta 32 takımın yer aldığı ilk heyecanda, atılan 118 golün ortalaması dikkat çekti. Maç başına 2.57’lik gol ortalaması tutturulurken, 9 golü takımlar kendi kalesine attı. Bu rakamla beraber Dünya Kupası tarihinin en fazla kendi kalesine gol atılan turnuvası oldu.