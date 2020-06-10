Futbolda dijital dönem!

20 takıma özel ses

Koronavirüs sonrası sahalara dönme kararı alan Avrupa futbolunda ‘dijital dönüşüm’ resmen başladı. La Liga Başkanı Javier Tebas; dünyaca ünlü futbol oyun şirketi EA Sports ile seyircisiz La Liga maçlarının yayını için anlaştıklarını açıkladı. Yarın Sevilla-Real Betis derbisiyle başlayacak La Liga’daki 20 takımın statlarında FIFA 20’deki oyun efektleri, taraftar sesleri, atmosfer ve görüntüler eklenecek.



Premier Lig bekliyor

Yayıncı kuruluşlarla yapılan anlaşma gereği bu uygulama isteğe bağlı olacak. İstemeyen taraftarlar yine seyircisiz olarak maçları izleyebilecek. La Liga sonrası İngiltere’de Premier Lig’de benzer bir uygulamaya geçmek istiyor. 17 Haziran’da başlayacak Premier Lig’de FIFA 20 efektlerinin yayınlarda olması hedefleniyor. La Liga’nın başarı sağlaması halinde Premier Lig yönetimi hemen harekete geçecek.

La Liga kuralları

Marca Gazetesi; yarın başlayacak La Liga için yenilenen kurallar açıkladı. Almanya Bundesliga’dan örnekler alındığı kaydedilirken; bazı güncellemelerin olduğu aktarıldı. Buna göre; gollerden sonra takımların birbirlerine sarılarak sevinmelerine izin verildiği belirtildi. Ayrıca oyuncuların yere tükürmelerine de herhangi bir ceza gelmeyeceği vurgulandı. 5 oyuncu değişikliği yine ifade edildi. VAR protokolü de sezonun kalan kısmında devam edecek.

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