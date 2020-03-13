Futbolda haftanın programı! Galatasaray - Beşiktaş derbisi...
Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e ise 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)
16 Mart Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
TFF 1. Lig
Yarın:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)
19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )