Futbolda haftanın programı! Galatasaray - Beşiktaş derbisi...

Süper Lig'de gözler şampiyonluk yarışındaki takımların karşı karşıya geleceği Trabzonspor-Medipol Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbol liglerinde haftanın müsabaka programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

Yarın:

14.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom)

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

TFF 1. Lig

Yarın:

16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)

19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

15 Mart Pazar:

14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)

16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)

19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

16 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor 0 (Eskişehir Yeni )