Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda artık Kylian Mbappe ve Erling Haaland dönemi yaşanıyor. 21 yaşındaki Borussia Dortmundlu Haaland ile 22 yaşındaki PSG’li Mbappe, fırtına gibi esiyor. İki genç yıldız, geçtiğimiz sezonun başından bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinden daha fazla gol atmayı başardı.



UEFA’nın da yayınladığı rakamlara göre, 35 yaşındaki Ronaldo ve 33 yaşındaki Messi, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezondan beri toplamda 15 gol atarken, Mbappe-Haaland ikilisi toplamda 28 gole ulaştı. Son olarak Messi’li Barcelona’ya karşı Nou Camp’ta 4-1 kazanan PSG’de 3 golle hat-trick yapan Mbappe ve Sevilla deplasmanında attığı 2 golle 3-2’lik galibiyete imza koyan Haaland, Avrupa’nın bir numaralı gündemine girdi.



Real Madrid’in hayali

İspanya basınında da yer alan iddialarda Real Madrid’in Haaland ve Mbappe ikilisini 2021-22 sezonu için transfer etmek istediği, üçüncü bir Los Galacticos yani yıldızlar topluluğu döneminin başlatılmasının hayal edildiği kaydedildi.

Liverpool’un da iki yıldız için takipte olduğu savunuldu.