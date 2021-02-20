Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!
20.02.2021 - 07:00 |

Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!

Avrupa futbolunda Kylian Mbappe-Erling Haaland dönemi resmen başladı. İki genç yıldız geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Messi-Ronaldo ikilisinden daha fazla gol atmayı başardı

Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Avrupa futbolunda artık Kylian Mbappe ve Erling Haaland dönemi yaşanıyor. 21 yaşındaki Borussia Dortmundlu Haaland ile 22 yaşındaki PSG’li Mbappe, fırtına gibi esiyor. İki genç yıldız, geçtiğimiz sezonun başından bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisinden daha fazla gol atmayı başardı.

UEFA’nın da yayınladığı rakamlara göre, 35 yaşındaki Ronaldo ve 33 yaşındaki Messi, Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezondan beri toplamda 15 gol atarken, Mbappe-Haaland ikilisi toplamda 28 gole ulaştı. Son olarak Messi’li Barcelona’ya karşı Nou Camp’ta 4-1 kazanan PSG’de 3 golle hat-trick yapan Mbappe ve Sevilla deplasmanında attığı 2 golle 3-2’lik galibiyete imza koyan Haaland, Avrupa’nın bir numaralı gündemine girdi.

Real Madrid’in hayali
İspanya basınında da yer alan iddialarda Real Madrid’in Haaland ve Mbappe ikilisini 2021-22 sezonu için transfer etmek istediği, üçüncü bir Los Galacticos yani yıldızlar topluluğu döneminin başlatılmasının hayal edildiği kaydedildi.
Liverpool’un da iki yıldız için takipte olduğu savunuldu.

Futbolda Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist...
Nevzat Dindar'dan Mostafa Muhammed açıklaması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Türkiye, İsveç'e karşı!
    Türkiye, İsveç'e karşı!
  2. Marka ülke Türkiye
    Marka ülke Türkiye
  3. Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!
    Kylian Mbappe - Erling Haaland dönemi!
  4. Erdoğan: Baştan aşağı yeniledik
    Erdoğan: Baştan aşağı yeniledik
  5. Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!
    Antalya kampı beklentilerin üzerinde geçti!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Son dakika - Galatasaray'da Taylan ve Donk sahaya dönüyor

Son dakika - Sergen Yalçın uyardı! ‘Milli araya kadar kayıpsız’

Son dakika - Sergen Yalçın uyardı! ‘Milli araya kadar kayıpsız’

Son dakika - Premier Lig ekiplerinde gündem Altay Bayındır! Resmi adım...

Son dakika - Premier Lig ekiplerinde gündem Altay Bayındır! Resmi adım...

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

Belediye işçileri, kar küremeyi bırakıp Trabzonspor'un galibiyetini kutladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet