MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Futbolda milli mesai başlıyor
06.11.2016 - 13:14 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda milli mesai başlıyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 12 Kasım'da Kosova'yı konuk edecek A Milli Takım, yarın Antalya'da hazırlıklarına başlayacak.

Futbolda milli mesai başlıyor
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu dördüncü maçında 12 Kasım Cumartesi günü Kosova'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, yarın Antalya'da hazırlıklarına başlayacak.

Kosova'yı Antalya'da ağırlayacak milliler, yarın İstanbul'dan özel uçakla bu kente giderek, Belek'te bulunan Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa girecek. İlk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek milliler, Kosova maçına kadar hazırlıklarını konakladığı otelin tesislerinde yapacak.

Ay-yıldızlı takımın Kosova maçı için belirlenen 28 kişilik aday kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)
Defans: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakehir)
Orta saha: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (Deportivo), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mehmet Topal, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (Barcelona)
Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05)

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber