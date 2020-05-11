Futbolda örnek model Faroe

ONUR DİNÇER

Faroe Adaları’nda futbol başladı. Dışişlerinde Danimarka’ya bağlı olan ülke, Avrupa’da ligleri başlatan ilk yer oldu.



50 bin nüfuslu ülkede maçlar seyircisiz oynandı. Ayrıca birçok sağlık önlemi alındı. Faroe Futbol Federasyonu’nun sağlık protokolüne göre futbolcular; gol sonrası sarılmadı, maçta tükürmedi, ellerini yüzüne götürmedi. Oyuncular her devre ellerini yıkadı ve su şişeleri bireysel olarak belirlendi. Futbol topu da dezenfekte edildi.



Norveç ve Danimarka, ligin yayın haklarını satın alırken, sosyal medyada da yoğun ilgi oldu.

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