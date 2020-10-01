Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı
01.10.2020 - 16:13 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, teknik adamların lisans geçerlilik süresini 2021 yılının sonuna kadar uzattı.

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı
ABONE OL

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin başvurusu görüştü.

UEFA'nın 18 Haziran tarihli sirkülerini de dikkate alan TFF Yönetim Kurulu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Neymar'dan Mbappe'ye sulu şaka!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
    Fatih Çintimar'dan Beşiktaş Kulübüne ziyaret
  2. Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrılığını KAP'a bildirdi!
    Son dakika - Trabzonspor Guilherme ayrılığını KAP'a bildirdi!
  3. Son dakika - Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi resmen açıkladı
    Son dakika - Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi resmen açıkladı
  4. SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak!
    SON DAKİKA | Ziraat Türkiye Kupası'nda tüm turlar tek maç üzerinden oynanacak!
  5. D-Smart, Saran Group işbirliği ile spor içeriğini daha da güçlendirdi
    D-Smart, Saran Group işbirliği ile spor içeriğini daha da güçlendirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti

Son dakika - Cisse Fenerbahçe'yi istedi, İtalya'yı reddetti

Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız mts'yi konuk edecek

Fenerbahçe Beko, yarın Kızılyıldız mts'yi konuk edecek

Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu

Cedi Osman, UNICEF'in "Ulusal İyi Niyet Elçisi" oldu

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber