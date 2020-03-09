Futbolda virüs paniği!

CELAL UMUT EREN

Tüm dünyanın adeta kabusu olan Koronavirüs, sorun yaratmaya devam ediyor. İngiltere ve İtalya’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Seyircisiz maçları oynamayı düşünen Premier Lig’de bu hafta itibariyle maç öncesi takımların el sıkışmaları kaldırıldı.



Ancak Norwich City’nin menajeri Daniel Farke’nin ısrarla Sheffield United Menajeri Chris Wilder’ın elini sıkması ve ‘Ben çekinmiyorum’ açıklamasını yapması tepki topluyor. Hem sağlık çevreleri hem de futbol kamuoyu Daniel Farke’nin yanlış bir tavır takındığını, insanlara kötü örnek olduğunu bildirdi. UEFA’dan da resmi bir açıklama gelerek, yeni bir karara kadar maçlarda el sıkışmaların olmayacağı ifade edildi.

İngiltere’nin yanında İtalya’da da panik artarak devam ediyor. Son olarak İtalya’da Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya’daki futbolcular birliği ile bir görüşme gerçekleştirdi ve liglerin ertelenmesi konusunu paylaştı.



Bakan Spadafora; “Futbolcular Birliği’nin başkanı Dammiano Tommasi ile görüştük. Onlar da bizim bu fikrimize destek verdi. Ortak karar etrafında birleştik. Futbolcuların, hakemlerin, teknik direktörlerin, çalışanların ve taraftarların hayatlarını riske etmek istemiyoruz. Spor çevresini korumak zorundayız” ifadelerini kullandı.



Ayrıca İtalya Spor Bakanı Spadafora; yayıncı kuruluşlarla ve federasyonla da koordineli görüştüklerini ve anlaşmalar sağladıklarını ifade etti.

İran’da da koronavirüs kabusu sürüyor. İran Milli Takımı’nın Bahreyn ve Irak’la yapacağı 2022 Dünya Kupası eleme maçları haziran ayından kasım ayına ertelendi. Bulgaristan da gelecek iki haftadaki futbol maçlarının, seyircisiz oynanmasına karar verildi. Romanya’da da 31 Mart’a kadar oynanacak futbol 1 ve 2. ligleri ile diğer spor müsabakaları da sessiz olacak.

Maç Özeti: Derby County 0-3 Manchester United