Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) namağlup lideri Bayern Münih'in teknik direktörü Josep Guardiola, futbolun "Einstein"ı olarak gösterildi. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre Guardiola, yenilmezlik formülünü buldu. İspanyol teknik adamın yenilmezlik formülü (365:51+1,79+(%66x%87)+65) olarak açıklandı.

Sezon başından bu yana rakip kalelere 365 isabetli şut atan, bunların 51'ini gole çeviren, 1,79 metre boy ortalamasına sahip Alman ekibi, yüzde 66 topa sahip olma ve yüzde 87 isabetli pas ile oynayıp, rakiplerinden ortalama 65 kilometre daha fazla koşuyor. Boy ortalaması 1,79 metre olan Bavyera ekibi, 1,69'luk Xherdan Shaqiri, 1,70 boyundaki Philip Lahm ve Franck Ribery gibi oyuncularla Bundesliga'da en kısa boy ortalamasına sahip takım durumuna geldi. İspanyol teknik adamın oyun kurgusunu oluştururken, bu durumu dikkate alarak oyuncularını maçlara hazırladığı belirtiliyor. Başarılı teknik adam, orta sahada daha çevik ve tekniği yüksek oyuncuları tercih ederek sezon başından bu yana yüzde 66 topa sahip olma oranına ulaştı. Bununla birlikte yüzde 87 oranıyla yerini bulan pas ortalamasını yakalayan Bayern Münih, sezonun en iyi derecesine ulaştı. Bavyera ekibinde en çok pas atan futbolcu, yüzde 91 isabetli pas ortalamasıyla Philipp Lahm oldu. Rakiplerinin yarısından ortalama 65 kilometre daha fazla koşan Bavyera ekibi, İspanyol teknik adam Josep Guardiola yönetiminde elde ettiği başarılarda ortaya çıkan rakamlarla bir formül geliştirerek sürekli kazanan takım olma yolunda ilerliyor. En son Eintracht Frankfurt'a karşı 5-0'lık sonuçla sahadan galip ayrılan Bayern Münih, Bundesliga'da 44 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak bu alanda kendi rekorunu egale etti.