Futbolun kader günü! UEFA toplantısı bugün...

Avrupa futbolunun patronu UEFA, corona virüs tehdidi nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak. Saat 14.00’te başlaması planlanan organizasyona 55 üye ülke federasyon yetkilisi telekonferans yöntemiyle katılacak. Toplantıda, 12 Haziran’da Roma’da oynanacak İtalya-Türkiye maçıyla başlayacak EURO 2020 ve 30 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Stadı’nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ile 27 Mayıs’ta Polonya’nın Gdansk şehrinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Ligi finalinin durumu netlik kazanacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin toplantıda üye federasyonların görüşlerini alacak, ortak bir karar verilecek.

UEFA oynatmak istiyor!

Toplantıda Avrupa Şampiyonası’nın 2021’de ya da 2020 Aralık ayında oynanması yönünde bir karar çıkacağı düşünülüyor. Yerel ligler ve kendisine bağlı organizasyonların bu yıl içerisinde tamamlanmasını isteyen UEFA’nın virüsün etkisinin azalacağı düşünülen Haziran ve Temmuz aylarında kalan maçların oynatılması görüşünde olduğu bildirildi.

Alınacak karar bizi de yakından ilgilendiriyor. Nisan sonuna kadar tüm spor karşılaşmalarının seyircisiz oynanmasını kararlaştıran Bilim Kurulu’nun UEFA’daki toplantı sonrası, liglerin ertelenmesi yolunda bir karar alması bekleniyor.

Oyuncuların görüşü net

Bugünkü toplantıya, Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) de katılacak. FIFPro, Avrupa’daki oyuncuların hemen hemen tamamının koronavirüsü sebebiyle maça çıkmak istemediklerini, federasyonlar ve UEFA ile paylaşacak. Bunun da kararda etkili olması bekleniyor.

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