G.Saray-Rize maçı biletleri yarın satışta

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri yarın satışa sunuluyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, Galatasaray resmi bilet satış sitesi "bilet.galatasaray.org" üzerinden satışa çıkacağı bildirildi. Yarın saat 11.00'de GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkacak biletlerin, 26 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de genel satışa sunulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 (Yemekli VIP): 400 lira

Kategori 2 (VIP): 250 lira

Kategori 3: 200 lira

Kategori 4: 125 lira

Kategori 5: 80 lira

Kategori 6: 70 lira

Kategori 7 (Misafir Tribün): 50 lira