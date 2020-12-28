28.12.2020 - 23:48 | | AA
Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
Arsenal'Ä±n BrezilyalÄ±Â savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'Ä±n BrezilyalÄ±Â savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Kovid-19 testininÂ pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Arsenal'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Lille'den transfer ettiÄŸi Gabriel, 15 maÃ§taÂ forma giydi ve 2 gol attÄ±.