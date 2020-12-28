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28.12.2020 - 23:48 | | AA

Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±

Arsenal'Ä±n BrezilyalÄ±Â  savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â

Gabriel'in Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'Ä±n BrezilyalÄ±Â  savunma oyuncusu Gabriel Magalhaes, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun Kovid-19 testininÂ  pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Arsenal'Ä±n sezon baÅŸÄ±nda Lille'den transfer ettiÄŸi Gabriel, 15 maÃ§taÂ  forma giydi ve 2 gol attÄ±.

Gabrielin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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