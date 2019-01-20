Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Gael Clichy: "En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"
20.01.2019 - 21:26 | | Skorer

Gael Clichy: "En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'de gecenin golcülerinden Gael Clichy açıklamalarda bulundu.

Gael Clichy: "En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'de gecenin golcülerinden Gael Clichy açıklamalarda bulundu.

"En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"
"Çok iyi oynadık, sadece 11 değil, sonradan giren oyuncular da çok katkıda bulundu. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi yenebilecek seviyedeyiz."

"Her zaman önceliğim takımın galip gelmesi"
"Gol atmak ya da asist yapmak benim önceliğim değil. 3 puan mı, gol mü derseniz, 3 puan derim. Bugün gol attığım için mutluyum ama her zaman önceliğim takımın galip gelmesi."

    FC Barcelona zorlu mücadeleye hazır!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
      Emre Belözoğlu: Kalan 5 maçı kazanıp Avrupa’ya gidebiliriz
    2. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu
      Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Beşiktaş’tan Oğuz Yılmaz operasyonu
    3. Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde
      Fenerbahçe transfer haberleri | Ozan Tufan Fenerbahçe'deki en iyi döneminde
    4. Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...
      Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor'dan sürpriz hamle: Galatasaray...
    5. Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı
      Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

    Emin Bayram’ı eski hocası Tuğberk Tanrıvermiş anlattı!

    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!

    Fenerbahçe'nin en kritik sezonu!

    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık

    Sergen Yalçın: ‘O maçları kazansaydık

    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!

    Başakşehir'den Süper Lig'e muhteşem dönüş!

    Sıradaki Haber