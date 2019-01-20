Gael Clichy: "En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 mağlup eden Medipol Başakşehir'de gecenin golcülerinden Gael Clichy açıklamalarda bulundu.

"En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum"

"Çok iyi oynadık, sadece 11 değil, sonradan giren oyuncular da çok katkıda bulundu. En büyük rakibimizi kendimiz olarak görüyorum. Gerçek futbolumuzu oynarsak herkesi yenebilecek seviyedeyiz."

"Her zaman önceliğim takımın galip gelmesi"

"Gol atmak ya da asist yapmak benim önceliğim değil. 3 puan mı, gol mü derseniz, 3 puan derim. Bugün gol attığım için mutluyum ama her zaman önceliğim takımın galip gelmesi."