Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

Yeni sezonda tekrar Galatasaray forması giymek istediği belirtilen Emre Mor, İstanbul'a döndü.

Geri dönüş için menajerine talimat verdiği ve Fatih hocayla görüşmeye hazırlandığı belirtilen Emre Mor, İstanbul'a dönüşünü uçakta geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu İstanbul için paylaşımına ''Dünyanın en güzel şehri'' notunu düştü. Galatasaray'da beklenileni veremeyen Emre Mor'un paylaşımı sosyal medyada birçok iddiayı da beraberinde getirdi.