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01.07.2020 - 14:55 |

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın istediği performansı alamadığı genç yıldız Emre Mor İstanbul'a geldi. 22 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılı ekibe geri dönmek istediği biliniyor...

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Yeni sezonda tekrar Galatasaray forması giymek istediği belirtilen Emre Mor, İstanbul'a döndü.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor İstanbula geldi

Geri dönüş için menajerine talimat verdiği ve Fatih hocayla görüşmeye hazırlandığı belirtilen Emre Mor, İstanbul'a dönüşünü uçakta geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle paylaştı. Genç oyuncu İstanbul için paylaşımına ''Dünyanın en güzel şehri'' notunu düştü. Galatasaray'da beklenileni veremeyen Emre Mor'un paylaşımı sosyal medyada birçok iddiayı da beraberinde getirdi. 

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