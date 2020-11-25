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HaberlerBasketbol Haberleri Galatasaray: 85 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61
25.11.2020 - 20:35 | | AA

Galatasaray: 85 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-61 mağlup etti.

Galatasaray: 85 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 61
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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ali Şakacı, Cemil Uygül, Hakan Gerey

Galatasaray: Willams 13, Cansu Köksal 12, Pelin Derya Bilgiç 10, Steinberga 13, Russell 4, Melis Eroğlu, Simge Tokmak, Miray Balotu 7, Sude Yılmaz 6, Arifecan Vardar, Misra Albayrak 8, Hruscakova 12

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Kübra İmren Siyahdemir 13, Derin Yaya 10, Prince 18, Gueye 9, İdal Yavuz, Gizem Başaran 11, Meryem Alir

1. Periyot: 22-8

Devre: 49-28

3. Periyot: 66-46

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