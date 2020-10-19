Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Geride kalan 4 haftada 7 puan toplayarak ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Süper Lig'e 3 galibiyet bir beraberlikle başlayan ve maç eksiği ile 2. sırada yer alan Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e Sivasspor deplasmanında başlayan Alanyaspor 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılmasını bilmişti. Süper Lig'de 2. haftayı aynı skorla içerde Kayserispor'u yenerek kapatan Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda deplasmanda Rosenborg'a 1-0 mağluup olduktan sonra Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta ise sahasında Süper Lig'in yeni takım Hatayspor'u 6-0'lık skorla geçen Alanyaspor 10 puan topladı ve 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise Süper Lig'e Gaziantep FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet ile başladı. Süper Lig'de 2. haftanın en kritik müsabakası olarak gösterilen Başakşehir deplasmanından 2-0'lık net bir skorla dönen Sarı Kırmızılı takım Derbi maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Süper Lig'de 4. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray şok bir mağlubiyet aldı ve bu sezon Süper Lig'deki ilk yenilgisini de almış oldu.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Galatasaray-Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Efecan Karaca, Salih Uçan, Bakasetas, Siopis, Davidson, Adam Bareiro.