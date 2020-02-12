Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? İlk 11'ler belli oldu! GS Alanya maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam Galatasaray Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Kupayı 18 kazanarak bu alanda zirvede olan Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Cimbom, tur için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyarken rakibi Alanyaspor ise kazanması, berabere kalması, tek farklı yenilmesi ya da gollü 2 farklı yenilgi alması halinde tur atlayan taraf olacak. Peki merakla beklenen Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenecek?

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera Mariano, Denk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou

Alanyaspor'un yedekleri: Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse



GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 12 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak. Saat 20:30’da başlayacak olan müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.