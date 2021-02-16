Galatasaray, Alanyaspor maçı için yarın Antalya'ya gidecek

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.

Antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya gidecek Galatasaray, hazırlıklarını Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerde sürdürecek.