Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta? GS Alanya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Kupanın son şampiyonu Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Alanyaspor karşısında tur ararken, Alanyaspor ise avantajını koruyup bir üst tura yükselmek istiyor. Peki merakla beklenen Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı 12 Şubat 2020 Çarşamba günü oynanacak. Saat 20:30’da başlayacak olan müsabaka A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.



TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.