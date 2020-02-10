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10.02.2020 - 12:50 |

Galatasaray-Alanyaspor maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı.

Galatasaray-Alanyaspor maçı Yaşar Kemal Uğurlu'nun

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 

İşte hakemler:

Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu,
BB Erzurumspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Fırat Aydınus

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Galatasaray-Alanyaspor maçı Yaşar Kemal Uğurlunun

 

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