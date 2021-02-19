Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
19.02.2021 - 23:43 |

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
ABONE OL

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Antalya'nın Belek ilçesinde bir otele ait tesislerde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde pas çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı. 

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi. 

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'a yeni 'Mostafa Mohamed'! 18 maçta 4 gol 10 asist..
    Nevzat Dindar'dan Mostafa Muhammed açıklaması!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi
      Yohan Cabaye futbolculuk kariyerine son verdi
    2. Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
      Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır
    3. Cüneyt Dumlupınar istifa etti!
      Cüneyt Dumlupınar istifa etti!
    4. Portekiz, Cüneyt Çakır’a hayran kaldı!
      Portekiz, Cüneyt Çakır’a hayran kaldı!
    5. Adana Demirspor - Altay: 1-2
      Adana Demirspor - Altay: 1-2
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

    Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

    Son dakika - Abdullah Avcı: "Yedinci galibiyetimizi almışız, inanın farkında değilim"

    Son dakika - Abdullah Avcı: "Yedinci galibiyetimizi almışız, inanın farkında değilim"

    Son dakika - Aykut Kocaman patladı! "Amatörce hatalar"

    Son dakika - Aykut Kocaman patladı! "Amatörce hatalar"

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Fenerbahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: "Fenerbahçe maçına aynı ciddiyetle çıkacağız"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet