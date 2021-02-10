Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Galatasaray-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
10.02.2021 - 09:44 |

Galatasaray-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalin ikinci karşılaşmasına Galatasaray bu akşam sahasında Alanyasor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Alanyaspor Kupada da Çeyrek finale kadar yükselmişti. Maçın başlamasına saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
ABONE OL

Galatasaray-Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Galatasaray bu akşam sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakayı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Süper Lig'de son olarak derbi maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray moralli olarak maça çıkacak. Fatih Terim'in kadroda derbi maçından farklı olarak rotasyona gitmesi bekleniyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Okan, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Mohamed

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavelas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Bareiro

 

 

Bir göz atalım | Barcelona'nın Copa Del Rey'de Sevilla'ya attığı en iyi beş gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final
    Antalyaspor'da hedef; kupada 5'inci kez yarı final
  2. Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
    Andreescu ve Kvitova'dan Avustralya Açık'a erken veda
  3. 'Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz'
    'Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz'
  4. Şenol Güneş'ten flaş karar! Taylan Antalyalı...
    Şenol Güneş'ten flaş karar! Taylan Antalyalı...
  5. Utah kazanmaya devam ediyor
    Utah kazanmaya devam ediyor
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Espor oyuncusu İsopowerr: En büyük hedefim dünya şampiyonluğu

Espor oyuncusu İsopowerr: En büyük hedefim dünya şampiyonluğu

Arda Turan'a ceza kapıda!

Arda Turan'a ceza kapıda!

Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'yi bekleyen zor fikstür

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet