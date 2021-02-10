Galatasaray-Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final maçında Galatasaray bu akşam sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Pandemi nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakayı kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Süper Lig'de son olarak derbi maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray moralli olarak maça çıkacak. Fatih Terim'in kadroda derbi maçından farklı olarak rotasyona gitmesi bekleniyor. Peki Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranından naklen yayınlanacak

MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray: Okan, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Oğulcan, Emre Kılınç, Mohamed

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavelas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Efecan, Salih Uçan, Davidson, Bareiro