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02.01.2021 - 15:04 |

Galatasaray - Antalyaspor (CANLI) İşte muhtemel ilk 11'ler...

Galatasaray - Antalyaspor Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Son haftaların formda takımı Galatasaray evinde son maçta büyük bir hezimet Antalyaspor'u konuk ediyor. İşte Galatasaray - Antalyaspor muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray - Antalyaspor (CANLI) İşte muhtemel ilk 11'ler...
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Süper Lig'in 16. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray evinde bu akşam Antalyaspor'u konuk ediyor. 29 puanla Süper Lig'de lider pozisyonunda bulunan sarı kırmızılı ekip 3 puan için sahaya çıkıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ise telafi için sahada olacak. 

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçı saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmayı Skorer canlı anlatım  sayfasından takip edebilirsiniz...

 Galatasaray - Antalyaspor (CANLI) İşte muhtemel ilk 11ler...

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Oğulcan, Emre, Kılınç, Arda, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill

Galatasaray - Antalyaspor (CANLI) İşte muhtemel ilk 11ler...

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

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