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HaberlerSüper Lig Haberleri Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?
02.01.2021 - 15:04 |

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?

Süper Lig'in 16. haftasında nefes kesecek olan mücadelenin hazırlıkları tamamlandı. Galatasaray - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. İki takımın soluksuz hazırlandığı maçın saati ve yayın kanalı belli oldu. Peki Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim? İşte Galatasaray - Antalyaspor maçı hakkında merak edilenler...

Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim?
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2021 Yılının Süper Lig heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray - Antalyaspor maçı da bugün mücadele verecek. Taraftarlar ise maç hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Peki Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Antalyaspor maçı hangi kanalda, muhtemel 11leri ve hakemi kim? İşte detaylar...

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HAKEM KİM?

Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Oğulcan, Emre, Kılınç, Arda, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Fredy, Gökdeniz, Podolski, Amilton, Orgill

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptığı bildirildi.

Ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdiği aktarıldı.

Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

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