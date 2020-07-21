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21.07.2020 - 21:58 | |   İSTANBUL (AA) -

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas oyunu ile devam eden idman, oyunsal formda çift kale taktik maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Selçuk İnan takımla vedalaştı

Göztepe maçının ardından futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan kaptan Selçuk İnan, takımla vedalaştı.

Selçuk, son idmanının ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti. Futbolcular, Selçuk İnan'ı havaya fırlattı.

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