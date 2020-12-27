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27.12.2020 - 14:53 | | İHA

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray ara vermeden Antalyaspor mesaisine başladı
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam oynanan Trabzonspor maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra teknik çalışmalar yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando Muslera, salon çalışmasının ardından kaleci antrenörlerimiz eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti. Ryan Babel ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalıştı. Ayrıca Peter Etebo’nun tedavisine de devam edildi.

Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli’nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını salı günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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