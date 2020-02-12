Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam Galatasaray Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Kupayı 18 kazanarak bu alanda zirvede olan Galatasaray, sahasında güçlü Akdeniz ekibi Alanyaspor'u ağırlıyor. İlk maçta rakibine 2-0 mağlup olan Cimbom, tur için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyarken rakibi Alanyaspor ise kazanması, berabere kalması, tek farklı yenilmesi ya da gollü 2 farklı yenilgi alması halinde tur atlayan taraf olacak.

Türk Telekom Arena Stadı'nda saat 20:30'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR: 1-1 (İLK YARI SONA ERDİ)

GOL: 10' Emre Akbaba (Galatasaray), 31' Bammou (Alanyaspor)

Galatasaray'ın 32. dakikada Seri ile ağlara yolladığı top, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera Mariano, Denk, Marcao, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer, Adem

Yedekler; Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Jesse, Emin, Taylan, Onyekuru

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou

Yedekler; Cenk, Welinton, Kaan, Salih, Musa, Onur, Efecan, Emircan, Mustafa, Cisse



TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?



Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Çeyrek finalde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kaybeden son şampiyon Galatasaray, yarın taraftarı önünde yapacağı müsabakadan istediği sonucu alarak tur atlamaya çalışacak.

Kupaya bu sezon 5. turda dahil olan son şampiyon Galatasaray, Tuzlaspor ve Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 4. turdan itibaren mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa'yı geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda tek değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa ile oynadığı maçın hemen başında sakatlanan Marcelo Saracchi, Aytemiz Alanyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim, bu futbolcunun yerine Martin Linnes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Galatasaray'da Saracchi'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Radamel Falcao ile Florin Andone karşılaşmanın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Younes Belhanda, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Henry Onyekuru yer aldı.

Alanyaspor'da 5 değişiklik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, son maçlarına göre kadroda 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü.

Bulut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan Onur Bulut, Welinton Silva, Salih Uçan, Efecan Karaca ve Papiss Cisse'yi yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes ve Yacine Bammou'ya görev verdi.

Akdeniz ekibi, müsabakaya Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Bakasetas, Fernandes ve Bammou'dan oluşan 11 ile çıktı.