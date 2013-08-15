"Galatasaray bana güven vermedi"

Başta Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere Kasımpaşa ve Trabzonspor'un bir dönem kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Ali Adnan, transferi süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu



"Galatasaray ve diğer takımları ben istemedim"

Çaykur Rizespor'a imza atarak Süper Lig'e merhaba diyen Ali Adnan, yeni takımına katılmadan önce stresli günler yaşadığını söyledi. Ali Adnan, "Ben ve ailem teklifleri oturduk ve değerlendirdik. Elbette İstanbul'da oynamak ve kendimi göstermek isterdim. Ancak önerilen şartlar kesinlikle Rizespor'dan iyi değilidi. Ben kiralık olarak başka bir takıma gitmemek için Rizespor'u seçtim. Galatasaray ve Kasımpaşa'nın yabancı oyuncu kuralı sebebiyle beni ilk 11'de oynatamama durumu varmış. Benim böyle büyük bir turnuvadan sonra sahada olmam gerekiyordu. Bu düşünceleri bana güven vermedi. Bunun sonucunda da Çaykur Rizespor'a gelmem gerektiğine karar verdik. İtalya'dan da teklif geldi. Ama Rize'nin bana yaklaşımı her zaman çok güzel oldu. Bu yüzden buradayım" dedi.

"Soyunma odasında ağladık"

Ali Adnan sözlerini şöyle sürdürdü. "Ülkemizi temsil ettiğimiz bir turnuvada yarı finalde elenmek elbette üzücü. Kimse bize şans vermiyordu ancak biz sorumluluğumuzun bilincindeydik. Kazandığımız her maçın sonunda ağlıyorduk. Uruguay maçındaki taraftar kaybetmemize rağmen bizi destekledi. Onların içten tavırları beni Türkiye'ye getirdi. Attığım gol için de söylenecek en güzel şey, aileme hediye etmem. Transfer sürecini ailemle birlikte yürüttük. Sahaya onların duasıyla çıkıyorum.

Tek hayalim İspanya'da oynamak

Avrupa liglerinden çok teklif alan ve Irak halkını iyi temsil eden biri olmak isriyorum. Hayalim ise İspanya Ligi'nde oynamak. Kendimi o lige çok yakın bir futbol stilinde görüyorum. Umarım birgün gelir ve ben de İspanya Ligi'nde televizyondan seyrettiğim yıldızlarla bir arada oynarım."

Kaynak: Eurosport