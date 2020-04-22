Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz konuşuyor (CANLI)

İşte Başkan Cengiz'in sözleri:

"Valla sağlığımda bir şey yok. Yaşam bir tiyatro sahnesi. Hep beraberdik. Piyango Terim, Albayrak ve Günay Bey'e vurdu. Bana vurmadı. G.Saray dev ve yaşayan bir organizma. Yarın bana bir şey olursa arkadaşlar bayrağı alır göreve devam eder.

23 Nisan çok anlamlı bir bayram. Çok değerli bizim için. Cumhuriyete giden yolda çok önemli bir kilometre taşı. Yürekten kutluyoruz cumhuriyetimizi ve bayramımızı. Corona'dan yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize ve ailelere başsağlığı diliyorum, onların acılarını paylaşıyorum. Ön cephede mücadele eden sağlık ailesine tek tek teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma mensuplarına da teşekkür ediyorum.

'Corona virüs en çok bize zarar verdi, çünkü...'

Virüs beklenmedik bir anda geldi. En büyük zararı Galatasaray'a geldi. En yüksek yayın ve seyirci geliri bizdeydi. Bütün bunlar bizi olumsuz etkiledi. Seyircisiz oynanmamasının bize getirdiği yük 105 milyon TL zarar. Ama yönetim olarak bunun altından kalkacak güçteyiz.

Bizim camiada her zaman fedakarlar olmuştur, kendini feda edenler olmuştur. Biz bu sıkıntılı süreci aşmak için profesyonel oyunculardan fedakarlık istedik. Resmi olarak istedik. Kendileri bunu inceliyor. Sağolsun Selçuk kardeşimiz olumlu yaklaştı, görüşmeler sürüyor. Bu süreci atlatıyoruz. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte bu zorlu süreci atlatacağız.

'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Bu kadro şampiyonluk için kurulmuş kadro. Camiamızın beklentisine uygun, şampiyonluğa oynayacak kadromuzu kurarız. Şu kesin ki tüm dünyada belli bir süre ve toparlanma geçene kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Sponsorluk konusu

Abdurrahim Bey'in programını ben de izledim. Çok duygu dolu bir programdı. Yanlış anlamalara yol açacak söylemlerde bulundu. Özellikle belirteyim. G.Saray içinde bulunduğu zor duruma rağmen borsada iyi durumda. Tepkiyi veren bizim sponsorlarımız. 40'a yakın lisansiye sponsorumuz var. Maddi olarak ödeme güçlüğü çekenler var. B ve C planımız var. G.Saray'da çareler hiçbir zaman tükenmez. 220 milyon TL sponsorluk gelirimiz var. Ufak sapmalar var. Bugünleri aşacağız. Türk halkı çok dinamiktir. Toparlanma süreci 5-6 ay sürer ama mutlaka toparlanırız.

38.5 milyon TL'lik katkı

Türk Telekom sağolsun, çok büyük destek oldu. Bize yaklaşık 38.5 milyon TL'lik katkıda bulundu. G.Saray çok büyük bir marka, dünya çapında. Bayrağı çok daha yükseklerde teslim etmek istiyoruz.

Amatör şubeler kapanacak mı?

Geldiğimizde futbolda da transfer yasağı vardı. Onu da 3 gün içinde kaldırdık. Nagatomo'yu transfer ettik. Camia ve taraftarın çok büyük desteğiyle başarılı olduk. Hiçbir zaman amatörleri ikinci plana atmadık. Elimden geldiği kadar maçlara gitmeye çalıştım, voleybol, basketbol... Albayrak'ın kastı amatörleri kapatalım değildi. Amatörlerle ilgili gerçekçi bütçeler yapıyoruz. Ek bütçe istemeden mali yılı bitirdik. Amatör sporların birçoğunu Türkiye'ye getiren kulüp olarak biz bununla övünüyoruz. Bizim amatörleri bırak kapatmayı, reel bütçelerle hedef alan bir hale getirmek istiyoruz. Asla yabancılara karşı değiliz. Mali açıdan belli bir noktaya gelene kadar kendi yağımızla kavrulmayı hedefliyoruz. Voleybol ve basketbolda bütçeyi düşürmemize rağmen başarı skalamız yüksek. Amatörlerin mali açıdan yükselmesi için elimizden geleni yapacağız.

TERİM'İN BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ...



