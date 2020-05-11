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11.05.2020 - 16:32 | | TRT Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçirdiği beyin ameliyatından sonra yoğun bakımdan çıktı. Cengiz'in ilk sözleri, "Kulüpteki işler aksamasın" oldu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yoğun bakımdan çıktı. Halsizlik ve aşırı kilo kaybı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan başkan Cengiz, yapılan tetkikler sonucunda beyin ameliyatı olmuştu. Uzun süren bir operasyon geçiren Mustafa Cengiz'i, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın yalnız bırakmadığı belirtildi.

Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Cengiz'in yönetici arkadaşlarına, "Kulüpte işleyiş aksamasın. Herkesin moralini yüksek tutun. Takımda kimse problem yaşamasın" dediği ifade edildi. Albayrak ve Günay'ın ise Mustafa Cengiz'e, "Kimsenin bir sıkıntısı yok. En kısa sürede aramızda olacaksınız başkanım" dedikleri öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Başkan Mustafa Cengiz ile sürekli telefonda konuşarak moral verdiği kaydedildi.

Diğer yandan Galatasaray'da futbolcuların maaş indirimi görüşmelerinin Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna göre daha sonra devam edeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, futbolcularının bu zorlu süreçte kulüp adına orta noktayı bulmak için yardımcı olacaklarına inandığı ifade edildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı

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