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19.08.2020 - 17:09 |

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hastane açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün basın toplantısındaki hastane sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den hastane açıklaması
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İşte Cengiz'in Galatasaray resmi sitesinden yaptığı açıklama;

Bugün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın imza töreni sırasında gelen bir soru üzerine vermiş olduğum cevabın yanlış şekilde servis edilmesi üzerine düzeltme yapma gereği doğmuştur.

Basın toplantısı sırasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’un sahibi olduğu hastanede ücretsiz tedavi olduğuma yönelik bazı medya organlarında yer alan iddialar üzerine kullandığım “Sağ olsunlar bedava hastane bile yaptılar bizim için, bedava tedavi görmüşüm. Ali Bey’den bunu yalanlamasını beklerdim, üzüldüm.” ifadelerim, ücretsiz tedavi gördüğüm şeklinde yanlış aktarılmıştır.

Değerli Türk doktorlarımızın farklı hastanelerde bulunması sebebiyle tedavi sürecim çeşitli hastanelerde devam etmiş olup, tüm masraflar tarafımdan karşılanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururum.

Mustafa CENGİZ

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

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