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22.05.2020 - 09:09 | | SABAH

Galatasaray, Belhanda'nın menajeri ile görüşecek!

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Monaco'nun talip olduğunu açıkladı. Galatasaray bunun üzerine Belhanda'nın menajerini konuyu görüşmek üzere İstanbul'a çağırdı.

Galatasaray, Belhanda'nın menajeri ile görüşecek!
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Galatasaray'da gelecek sezon takımda düşünülmeyen ve kontratının son sezonuna girecek olan Younes Belhanda için çare aranıyor.

Menajeri William D'Avila, Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Monaco'nun da talip olduğunu açıklarken yönetim de konuyu görüşmek için D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.

Salgın döneminin ardından yapılacak görüşmede yönetim, oyuncu için ciddi tekliflerin masaya koyulmasını isteyecek. Yıllık 3 milyon 350 bin Euro alan oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmak istemeyen sarı-kırmızılılar bunu menajerine de direkt olarak iletecek.

5 milyon Euro'luk bir gelir bekleyen Aslan, ayrıca Belhanda'nın gelecek yıl alacağı yüksek garanti ücretten de kurtulmayı hesaplıyor.

Galatasaray, Belhandanın menajeri ile görüşecek

Younès Belhanda'nın Hikayesi

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