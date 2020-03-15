Galatasaray - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maç seyircisiz mi oynanacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Beştepe'de yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

4 BÜYÜK MAÇ SEYİRCİSİZ

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.

Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Trabzonspor - Başakşehir, Galatasaray - Beşiktaş, Medipol Başakşehir - Galatasaray ve Galatasaray - Trabzonspor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı da bu açıklamayla birlikte kesinleşmiş oldu.

Erkek basketbolda ise ING Basketbol Süper Ligi'nin 27'nci haftasında 13 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşılaşması da bu kararla birlikte seyircisiz oynanacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

SAKAT: Adem

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ

Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens (Boyd), Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

SAKAT: Dorukhan, Douglas

CEZALI: Yok

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00da Türk Telekom Stadında oynanacak. Peki hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Beşiktaş maçına hazır

Galatasaray, Süper Ligin 26ncı haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılılar ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5e 2 dar alanda pas oyunu oynayan oyuncular, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Ligin 26'ncı haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, sahada serbest yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Dorukhan Toköz, sahada bireysel programını sürdürdü.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen ile Vodafone Park ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban da izledi.