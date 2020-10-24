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24.10.2020 - 23:42 | | AA

Galatasaray - BOTAŞ: 75-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 75-60 yendi.

Galatasaray - BOTAŞ: 75-60
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta maçında Galatasaray, BOTAŞ'ı 75-60 yendi. 

Galatasaray bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, bir maçı eksik BOTAŞ ise 3. kez mağlup oldu.

Salon: Ahmet Cömert 

Hakemler: Ali Köseoğlu, Münevver Özemre, Burak Yılmaz 

Galatasaray: Williams 27, Asena Yalçın 4, Cansu Köksal 4, Steinberga 16, Russell 15, Meltem Yıldızhan 3, Hruscakova 6, Pelin Derya Bilgiç, Sude Yılmaz

 BOTAŞ: Işıl Alben 11, Tilbe Şenyürek 18, Ayşe Cora, Bahar Çağlar 2, Williams 17, Büşra Akbaş 2, Marina Baş 7, Sehernaz Çidal 3, Buket Ünal, Hatice Pelin Gülçiçek 

1. Periyot: 21-19

 Devre: 42-32 

3. Periyot: 63-49

Galatasaray - BOTAŞ: 75-60

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