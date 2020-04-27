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27.04.2020 - 10:08 | | FANATİK

Galatasaray, Bruma için PSV ile görüşmelere başladı

İspanyol basınından Todofichajes’in haberine göre, Galatasaray ile PSV arasında Bruma görüşmeleri başladı.

Galatasaray, Bruma için PSV ile görüşmelere başladı

İspanyol basınından Todofichajes’in haberine göre, Galatasaray ile PSV arasında Bruma görüşmeleri başladı.

Cim Bom’un eski oyuncusunu kadroya katmak istediği ve Portekizli futbolcunun da Hollanda kulübünde mutlu olmadığı yazıldı. Bruma son maçlarda PSV’de gözden düşmüş, 90 dakika şans bulamamıştı.

PSV Bruma’yı 15 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Başarılı kanat oyuncusu çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Bruma için PSV ile görüşmelere başladı

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